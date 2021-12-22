Центри та пункти вакцинації від Covid-19 не працюватимуть в Україні 1 і 2 січня 2022 року, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

«Інформую, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті або через контакт центр МОЗ 0 800 60 20 19», – сказала Карчевич на брифінгу в середу, 22 грудня, повідомив «Укрінформ».

Вона додала, що зараз в Україні створено понад 1400 мобільних бригад, понад 3000 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.

Зазначимо, що з кінця лютого, відколи в Україні триває вакцинація від коронавірусу, повний курс щеплення пройшли понад 40% населення.