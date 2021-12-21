Україна наступного року отримає ковід-вакцини для 70% населення
Україна наступного року отримає понад 25 млн доз вакцини Pfizer
У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 млн доз вакцини проти Covid-19 – цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Які вакцини Україна отримає в 2022 році і скільки їх уде
За його словами, наступного року Україна гарантовано отримає такі вакцини проти коронавірусу:
- 25 млн доз Pfizer-BioNTech;
- 6,5 млн доз CoronaVac;
- 10 млн доз вакцин через механізм COVAX, але їхні назви Кузін не озвучив.
«Тобто у нас вже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію двома дозами», – наголосив заступник міністра.
Він також пояснив різницю між природнім і штучним імунітетом на користь останнього.
«Саме Covid-19 залишає після себе тривалі наслідки для здоров’я, зокрема “постковідний синдром”. Водночас вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров’я», – зазначив головний державний санітарний лікар.