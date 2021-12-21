У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 млн доз вакцини проти Covid-19 – цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Які вакцини Україна отримає в 2022 році і скільки їх уде

За його словами, наступного року Україна гарантовано отримає такі вакцини проти коронавірусу:

25 млн доз Pfizer-BioNTech;

6,5 млн доз CoronaVac;

10 млн доз вакцин через механізм COVAX, але їхні назви Кузін не озвучив.

«Тобто у нас вже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію двома дозами», – наголосив заступник міністра.

Він також пояснив різницю між природнім і штучним імунітетом на користь останнього.

«Саме Covid-19 залишає після себе тривалі наслідки для здоров’я, зокрема “постковідний синдром”. Водночас вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров’я», – зазначив головний державний санітарний лікар.