Прикордонники затримали чоловіків у маскувальних халатах

На Одещині біля села Топали прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Для цього вони одягнули камуфляжні маскувальні халати. Про це повідомили у понеділок, 15 січня, у прес-службі ДПСУ.

Як повідомляється, незаконно перетнути кордон намагалися жителі Запорізької області. Щоб прикордонники їх не помітили, вони використали камуфляжні маскувальні халати, які придбали в інтернеті.

«Діючи за порадами свого знайомого, прибули до обумовленого місця та намагалися штурмувати придністровський сегмент українсько-молдовського кордону», – йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали прикордонники та склали щодо них адміністративні протоколи стосовно спроби незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року прикордонники затримали чоловіків, які планували переплисти річку Тиса, щоб потрапити до Румунії. Для цього вони використали надувні нарукавники та дитяче коло. Незаконно перетнути кордон їм допомагав житель Закарпаття. За послугу він планував отримали 3 200 доларів.