Вантажівка із ухилянтами прямувала до Молдови

На Одещині прикордонники Подільського загону разом з правоохоронцями затримали вантажівку, у якій перебувало 48 чоловіків віком від 21 до 48 років. Водій віз чоловіків до невизнаного Придністров'я. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ДПСУ та Нацполіції Одеської області.

Прикордонники вистежили порушників на околиці села Чорна Одеської області за допомогою безпілотника. Вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» з ухилянтами прямував до Молдови через придністровський сегмент.

За даними поліції Одеської області, організатори таких поїздок шукали клієнтів через створену групу в Telegram-каналі. Вартість трансферу складала 150 тис. грн з кожного чоловіка. Ці гроші ухилянти мали сплатити адміністратору Telegram-каналу у разі успішного перетину кордону.

«З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків», – повідомили у Нацполіції Одеської області.

За спробу незаконного перетину кордону щодо всіх чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення (ч. 2 ст. 204-1 КУпАП). Справи вже скерували до суду. Крім того, їх притягнуть до адмінвідповідальності за порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП). Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України (ст. 332 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали двох іноземців, які намагалися провезти у вантажному рефрижераторі 16 військовозобов’язаних до Молдови. За свої послуги чоловіки просили від 6 тис. до 8 тис. євро з людини.