Організаторів незаконного перевезення ухилянтів помістили під варту

На Одещині правоохоронці затримали двох іноземних громадян, які намагалися провезти у вантажному рефрижераторі 16 чоловіків призовного віку. За свої послуги чоловіки просили від 6000 до 8000 євро з людини, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області у вівторок, 6 серпня.

За даними слідства, двоє 39-річних громадян однієї з країн у Південно-Західній Азії налагодили канал переправлення ухилянтів на кордоні з Молдовою. За перевезення через українсько-молдовський кордон чоловіки просили від 6000 до 8000 євро, а за штамп про нібито законний в’їзд на територію Молдови – ще 2000 євро.

«Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови», – повідомили у пресслужбі поліції.

Чоловіків призовного віку виявили у рефрижераторі поблизу кордону з Молдовою

Правоохоронці вилучили вантажівку з рефрижератором, документи на транспорт та товар іноземців, а також їхні телефони, в яких вони домовлялися з ухилянтами. Іноземним громадянам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.

Іноземцям вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 10 млн грн.