Чоловіку загрожує до дев'яти років ув'язнення

На Одещині прикордонники спільно з Нацполіцією викрили та ліквідували канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Схему організував іноземець, який залучив спільника, повідомили у прес-службі ДПСУ у четвер, 5 жовтня.

Правоохоронці затримали організатора схеми під час отримання грошей за його послуги. За даними слідства, за отримані кошти він мав провести військовозобов’язаного через «зелений коридор» на кордоні з Румунією та Молдовою.

«Організатором нелегального трафіку виявився громадянин Сирії, який, маючи в Україні статус особи без громадянства, підшукував охочих покинути нашу країну серед кола своїх знайомих. До слова, сирієць ще до повномасштабної війни прибув в Україну з метою навчання. Для більш ефективного функціонування свого “бізнесу” чоловік долучив спільника, який надавав консультації військовозобов’язаним з деталізацію дій для подальшої легалізації в одній з країн ЄС. Фігурант справи виконував роль “гіда до кордону”», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Свої послуги чоловік оцінював у 11 тис. доларів. Його затримали та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення через кордон України). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.