Чоловіків затримали прикордонники відділу «Ділове»

Закарпатські прикордонники затримали двох українців, батька і сина з Полтавщини, які намагалися перетнути кордон України поза пунктами пропуску. Двоє чоловіків одягли гідрокостюми та планували переплисти Тису, щоб дістатися Румунії. Їх затримали військовослужбовці відділу «Ділове».

«Серед речей полтавців прикордонники виявили також змінний одяг. Почерпнувши інформацію із соцмереж, родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали намір обійти контрольні пости прикордонників, згодом, подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан, у гідрокостюмах переплисти Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон», – повідомили 4 жовтня у Держприкордонслужбі.

Чоловіки у костюмах водолазів планувати перетнути кордон

Як пояснили нелегальні мігранти прикордонникам, кінцевою точкою їхньої мандрівки мала стати Америка.

На затриманих полтавців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).