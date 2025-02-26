Василя Іванківа позбавили права протягом року обіймати посади в органах місцевого самоврядування

Тисменицький районний суд визнав колишнього депутата Колодіївської сільської ради Василя Іванківа винним у неподанні декларації і призначив йому рік ув’язнення з позбавленням права протягом року обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Справу Василя Іванківа розглядали в судах різних інстанцій з жовтня 2024 року. Спочатку Тисменицький райсуд звільнив ексдепутата від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. 16 грудня 2024 року апеляційний суд скасував цю ухвалу і призначив новий розгляд.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 лютого, Василя Іванківа обрали депутатом Колодіївської сільської ради у листопаді 2015 року. Після закінчень повноважень у 2020 році він мав подати декларацію, однак не зробив цього. Під час судового засідання Василь Іванків визнав свою вину і пояснив, що не оприлюднив декларацію через свою легковажність. Суд також врахував, що обвинувачений має 3 групу інвалідності та бере активну участь у парафіяльному житті громади.

17 січня 2025 року ексдепутат уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Сергій Кузьменко призначив Василю Іванківу рік ув’язнення з позбавленням права протягом року обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. За інформацією НАЗК, засуджений оприлюднив декларацію за 2020 рік у жовтні 2024 року.