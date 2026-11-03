Під час обшуків вилучили понад 450 тис. літрів фальсифікату

На Прикарпатті викрили схему виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованого пального через мережу легальних автозаправних станцій. Під час обшуків на нафтобазі та АЗС вилучили понад 450 тис. літрів фальсифікату на понад 33 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 3 листопада, підпільний бізнес організували директори трьох місцевих компаній, одна з яких мала ліцензію на роздрібну торгівлю пальним.

Нелегальне виробництво розміщувалося у приміському селі, де з жовтня 2025 року по травень 2026 року кустарним способом виготовляли сурогат, використовуючи орендовані інфраструктурні потужності нафтобази. При цьому ліцензії на право виробництва пального вони не мали.

Двоє учасників групи відповідали за технологічний процес виробництва, а третій займався реалізацією фальсифікату через підконтрольні АЗС. Обвинувачені систематично закупляли та завозили сировину на територію паливного складу, перекачували її в резервуари і за допомогою електронасосів виготовляли пальне. Для збільшення об’єму додавали рідкі вуглеводні та небезпечні для автомобільних двигунів хімічні присадки.

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«Готову продукцію постачали на орендовані АЗС поблизу Івано-Франківська. Фальсифікат продавали водіям під виглядом пального європейської якості: дизелю та бензину стандарту “ЄВРО 5”. Під час обшуків на нафтобазі та автозаправних станціях вилучено понад 450 тис. літрів фальсифікату на понад 33 млн грн. Крім того, один зі зловмисників встиг легалізувати ще 37,4 тис. літрів некондиційного пального на суму 2,8 млн грн», – розповіли у прокуратурі.

Експертиза підтвердила, що вся вилучена продукція не відповідає державним стандартам якості. Трьом директорам ТОВ інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою людей (ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України), а одному із них додатково – легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення. Підозрювані – під домашнім арештом.