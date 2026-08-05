Обвинувачений продавав пальне без ліцензії

Івано-Франківський міський суд визнав директора ТОВ «Вестоілпроєкт» Володимира Габльовського винним у незаконній торгівлі пальним і призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 23 липня, компанія підприємця мала ліцензію на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та зберігала його на орендованій АЗС по вул. Промисловій в Івано-Франківську.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Попри це у січні Володимир Габльовський купив 3 тони дизеля невідомого походження і до лютого продавав його клієнтам автозаправки за ціною 45 грн за літр, отримавши з цього 135 тис. грн доходу.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час судового засідання підприємець визнав свою вину, підтвердивши, що продавав пальне без ліцензії та без відома власника АЗС. Суд також врахував, що обвинувачений відправив благодійну допомогу на ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Володимира Габльовського винним у незаконній торгівлі пальним і призначила йому 85 тис. грн штрафу. 135 тис. грн доходу з реалізації дизеля конфіскують в дохід держави. Також засуджений має сплатити 20,4 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.