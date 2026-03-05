Підпільні автозаправки діяли у Франківську, Галичі, Долині та Богородчанах

Прокуратура та БЕБ викрили чотири нелегальні автозаправні станції в Івано-Франківську, Галичі, Долині та Богородчанах. Об’єкти демонтували, відкрито кримінальну справу.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у четвер, 5 березня, АЗС працювали без ліцензій на роздрібну торгівлю, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження пального. На фотографіях Бюро економічної безпеки видно, що на підпільних автозаправних станціях продавали дизель та бензин А-95.

«Під час обшуків вилучили понад 28 тис. літрів дизелю та 21 тис. літрів бензину невідомого походження, а також 8 резервуарів для зберігання пального та паливно-роздавальні колонки. Орієнтовна ринкова вартість контрафактного пального становить понад 2,5 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Нелегальні АЗС демонтували. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1, 2 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України (незаконне виготовлення і торгівля підакцизними товарами). Санкції статей передбачають до 7 років ув’язнення. Причетних до продажу встановлюють.