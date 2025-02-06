Уродженець села Нижнів Тлумацької громади був учасником АТО/ООС з 2014 року

Серед звільнених 5 лютого українських захисників – військовий з Івано-Франківської області Василь Казимірко. Водій-санітар, який захищає Україну з 2014 року, потрапив в полон РФ у Маріуполі.

Про звільнення Василя Казимірка повідомили у Тлумацькій міській раді 6 лютого.

«Радіємо разом з ним, його родиною і бажаємо, аби наш земляк якомога швидше пройшов реабілітацію та відновлення після перебування в російському пеклі та повернувся на рідну Тлумаччину», – зазначили в міськраді.

Як розповів «Суспільному» брат військовослужбовця Михайло, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикарпатець служив у Маріуполі і потрапив в неволю у березні 2022 року.

«Ми його шукали від початку, коли Маріуполь захопили. Пробували до всіх телефонувати. Нам підтвердили у "Червоному Хресті", що він у полоні. Пізніше побачили коротке відео в російських групах з колонії, що він там збоку сидів. Ми Василя впізнали. Брат не розмовляв, але ми зрозуміли, що це він», – сказав Михайло Казимірко.

Додамо, що Василю Казимірку 58 років. Уродженець села Нижнів Тлумацької громади був учасником АТО/ООС з 2014 року.