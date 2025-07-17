Нападника з товаришем передали поліції для подальшого з’ясування всіх обставин

Поблизу кордону з Білоруссю у Рівненській області прикордонники затримали двох чоловіків. Один з них чинив опір і намагався відібрати зброю у військовослужбовця. Про це повідомила 17 липня пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Інцидент стався у зоні відповідальності 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців. Під час патрулювання прикордонники виявили двох невідомих чоловіків. Як з’ясувалося, це були жителі міста Сміла Черкаської області, які перебували у прикордонній смузі з порушенням встановлених правил.

«Побачивши прикордонний загін, чоловіки намагалися втекти. З метою їх затримання та припинення правопорушення, військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого обох правопорушників зупинили», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, під час затримання один із чоловіків чинив активний опір та намагався заволодіти зброєю прикордонника. Проте йому завадили.

Наразі обох чоловіків передали поліції для подальшого з’ясування всіх обставин. За недотримання прикордонного законодавства та злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби, порушники відповідатимуть перед судом.

Додамо, що у червні цього року на Волині викрили двох організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Під час затримання один із підозрюваних намагався втекти, наїхавши автомобілем на оперативника, а його спільник побив іншого правоохоронця.