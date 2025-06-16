На Волині викриті на переправленні ухилянтів брати напали на прикордонників
Підозрювані пропонували одному з прикордонників 1500 євро, аби він долучився до схеми
На Волині викрили двох організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Під час затримання один із підозрюваних намагався втекти, наїхавши автомобілем на оперативника, а його спільник побив іншого правоохоронця. Про це повідомила 16 червня пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За даними слідства, організатором схеми виявився 29-річний уродженець Ратнівщини, а його спільником – 35-річний брат. Зловмисники планували переправляти чоловіків за кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах області. До незаконної справи вони планували залучити прикордонника і запропонували йому 1500 євро винагороди.
«Під час переправлення 25-річного жителя Камінь-Каширського району до Білорусі та передачі першої частини хабара військовослужбовцю у розмірі 1500 доларів, підозрюваних затримали. Обидва фігуранти чинили активний опір. Організатор намагався втекти, наїхавши автомобілем на оперативника, а його спільник застосував фізичну силу до іншого правоохоронця», – повідомляють прикордонники.
Волинянам оголосили підозри за ч.3 ст. 332, ч. 2 ст. 345 та ч.3 ст. 369 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, пропозиція неправомірної вигоди) та обрали запобіжні заходи у вигляді 60 діб домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до девʼяти років тюрми.