Прикордонники затримали двох уродженців Ратнівщини за організацію схеми переправлення ухилянтів

На Волині викрили двох організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Під час затримання один із підозрюваних намагався втекти, наїхавши автомобілем на оперативника, а його спільник побив іншого правоохоронця. Про це повідомила 16 червня пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За даними слідства, організатором схеми виявився 29-річний уродженець Ратнівщини, а його спільником – 35-річний брат. Зловмисники планували переправляти чоловіків за кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах області. До незаконної справи вони планували залучити прикордонника і запропонували йому 1500 євро винагороди.

«Під час переправлення 25-річного жителя Камінь-Каширського району до Білорусі та передачі першої частини хабара військовослужбовцю у розмірі 1500 доларів, підозрюваних затримали. Обидва фігуранти чинили активний опір. Організатор намагався втекти, наїхавши автомобілем на оперативника, а його спільник застосував фізичну силу до іншого правоохоронця», – повідомляють прикордонники.

Волинянам оголосили підозри за ч.3 ст. 332, ч. 2 ст. 345 та ч.3 ст. 369 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, пропозиція неправомірної вигоди) та обрали запобіжні заходи у вигляді 60 діб домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до девʼяти років тюрми.