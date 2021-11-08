Лише одного невакцинованого чиновника, працівника Дубенської районної державної адміністрації, відсторонили від роботи 8 листопада на Рівненщині. Невакцинованих насправді більше, але вони з різних причин зараз не працюють.

Про відсторонення невакцинованого від коронавірусу працівника Дубенської райдержадміністрації повідомив під час онлайн-брифінгу перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін. Він також зазначив, що інші невакциновані на цей день перебувають у відпустках або на листках непрацездатності. Загалом рівень вакцинації працівників обласної та районних адміністрацій на 8 листопада становить 94%.

Усього у чотирьох районних адміністраціях області – Вараській, Дубенській, Рівненській та Сарненській — працює 601 працівник, у тому числі в Дубенській – 159. У Рівненській облдержадміністрації числиться 566 працівник.

Додамо, що у школах Рівненської області через відсутність вакцинації від коронавірусу не допущено до роботи 882-ох учителів. Раніше МОЗ затвердило перелік професій, яким необхідно вакцинуватися від коронавірусу. У переліку є працівники освіти та місцевих державних адміністрацій. Роботодавці повинні обов'язково відсторонити невакцинованих працівників від роботи із збереженням місця, однак без збереження зарплати.