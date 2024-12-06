На Тернопільщині на вихідні оголосили штормове попередження
Водіїв попереджають про сильний туман та ожеледицю на дорогах
На Тернопільщині служба ДСНС попереджає про ускладнення погоди на вихідні дні, 7 і 8 грудня. Водіїв просять бути пильними на дорогах, адже в області прогнозують сильний туман та ожеледицю.
Зокрема за даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 грудня на Тернопільщині очікують хмарну погоду, невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На дорогах – ожеледиця,
вранці та в першій половині дня туман із видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. Температура по місту: вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
8 грудня на Тернопільщині хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 1-6° тепла.
В області 9 грудня хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 1-6° тепла.
Водіям в «Службі порятунку» радять дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів, використовувати протитуманні фари.
Для пішоходів також надали правила безпеки під час таких погодних умов:
- обережно пересувайтеся тротуарами;
- носіть світловідбиваючі елементи;
- переходьте дорогу лише на пішохідних переходах.