На Тернопільщині служба ДСНС попереджає про ускладнення погоди на вихідні дні, 7 і 8 грудня. Водіїв просять бути пильними на дорогах, адже в області прогнозують сильний туман та ожеледицю.

Зокрема за даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 7 грудня на Тернопільщині очікують хмарну погоду, невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На дорогах – ожеледиця,

вранці та в першій половині дня туман із видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. Температура по місту: вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

8 грудня на Тернопільщині хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 1-6° тепла.

В області 9 грудня хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 1-6° тепла.

Водіям в «Службі порятунку» радять дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів, використовувати протитуманні фари.

Для пішоходів також надали правила безпеки під час таких погодних умов: