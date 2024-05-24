На Тернопільщині оголосили штормове попередження на 24,25 та 26 травня. В області прогнозують грози, град та пориви вітру до 20 м/с. Погода буде теплою, час від часу з проясненнями і до 26 С0 тепла.

Про штормове попередження повідомили в ДСНС Тернопільщини у п’ятницю, 24 травня. Людей закликали бути обережними, не паркувати автомобілі біля дерев і без потреби не виїздити в далеку подорож.

За повідомленням Українського гiдрометеорологiчного центру, з утриманням до кінця доби 24 травня на Тернопільщині очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с. Такі погоді умови відповідають I рівню небезпечності – «жовтому».

Також у Гідрометцентрі зазначили, що така погода протримається кілька діб – суботу, 25 травня, та неділю, 26 травня.

В суботу, 25 травня, буде хмарно з проясненнями, з короткочасними грозами. Температура вдень протримається на позначці 25-27 С0 тепла. Вночі очікується 13-15 С0 тепла.

В неділю, 26 травня, також буде хмарно з проясненнями. Температура вдень протримається на позначці 23-26 С0 тепла. Вночі очікується незначне зниження до 11-13 С0 тепла.

На понеділок, 27 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність з короткочасними дощами. Температура вдень протримається на позначці 23-26 С0 тепла. Вночі очікується 11-13 С0 тепла.