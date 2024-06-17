На Тернопільщині передають штормове попередження. 17-19 червня в області прогнозують сильну спеку та грози. Також можливі дощі з градом.

В понеділок, 17 червня, увечері можливі дощі та грози, а у вівторок і середу буде сухо, повідомляють в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. 19 червня температура повітря вдень перевищуватиме 30 градусів тепла.

В понеділок, 17 червня, в області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі — 10-15° тепла, вдень — 21-26° тепла. У Тернополі температура повітря вночі — 12-14° тепла, вдень — 24-26° тепла.

У вівторок, 18 червня, на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 10-15° тепла, вдень — 24-29° тепла.

В середу, 19 червня, в області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 13-18° тепла, вдень — 26-31° тепла.