27 травня очікують грози й подекуди град

Синоптики прогнозують грозу та сильні пориви вітру на Тернопільщині 27 і 28 травня. Також на цей період оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. У наступні дні буде без істотних опадів, однак температура повітря дещо знизиться. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології у фейсбуці.

У Тернополі та області до кінця доби, 27 травня, очікують пориви північно-західного вітру 19–24 м/с, грози, подекуди град. Температура вдень 15–20ºС тепла, вночі 7–9ºС тепла.

У четвер, 28 травня, вдень очікують пориви північно-західного вітру 15–20 м/с. Погода буде хмарною з проясненнями та без істотних опадів. Уночі по бласті – 5–10ºС тепла, а вдень – 15–20ºС тепла. По Тернополю – вночі 7–9ºС тепла, вдень 17–19ºС тепла.

У п’ятницю, 29 травня, синоптики прогнозують погоду без опадів, але з хмарами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі 4–9ºС тепла, вдень 15–20ºС тепла.

У суботу, 30 травня, також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 6–11ºС тепла, вдень 19–24ºС тепла.