Температура повітря відчутно знизиться

У четвер, 28 травня, територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. У більшості областей погода різко погіршиться. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз погоди.

За прогнозом Наталки Діденко, у четвер, 28 травня, в Україні очікуються незначні та локальні опади.

«За холодним фронтом пошириться холодне повітря, тому температура повітря відчутно знизиться, вдень до +15–19°С, на півдні очікується +20–23°С. Холодне повітря – важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів», – пише синоптикиня.

У Києві у четвер, 28 травня, очікується сильний північно-західний вітер, є ймовірність невеликого дощу, похолоднішає до +15°С.

Укргідрометцентр повідомляв, що вдень 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

За словами Наталки Діденко, до кінця тижня, 31 травня, в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня знову потеплішає.