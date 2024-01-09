Ухилянтам також обіцяли допомогти оформити статус біженця в Європі

На Тернопільщині правоохоронці за два дні – 7 та 8 січня виявили три канали виїзду ухилянтів за кордон. Організатори незаконного перетину кордону належали до різних груп і пропонували чоловікам призовного віку різні послуги – від виїзду в країни ЄС під виглядом водія міжнародних перевезень до маршрутів лісовими стежками поза пунктами пропуску. Ціни на такі послуги коливалися від 3500 до 9000 доларів з однієї людини.

Спочатку працівникам СБУ та оперативникам управління Департаменту внутрішньої безпеки в поле зору потрапив тернополянин. Чоловік серед своїх знайомих пропонував виїзд в Польщу під виглядом водіїв міжнародних перевезень. За свої послуги організатор просив 3 500 доларів. Чоловік запевняв ухилянтів, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про своїх клієнтів до системи «Шлях». Організатора працівники СБУ затримали одразу після отримання «авансу» від бажаючого виїхати за кордон.

Ще одну організовану групу по нелегальному переправленні ухилянтів в Угорщину виявили в Тернопільській області. За інформацією СБУ Тернопільщини до її складу входила тернопільська волонтерка одного з благодійних фондів та її знайомий.

«Щоб виокремлюватись на “чорному ринку послуг” спільники обіцяли клієнтам допомогти за кордоном оформити статус біженця. Правда втікати з країни військовозобов’язаним чоловікам доводилось лісними стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску Держприкордонної служби», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 9 січня.

Волонтерка благодійного фонду та її знайомий організували канал виїзду ухилянтів

Вартість послуг жінки та її спільника складала 9 000 доларів. У цю суму входив трансфер «клієнта» до місця перетину кордону у Закарпатській області та подальше сприяння у виготовленні документів в Угорщині. Крім цього змовники запевняли втікачів, що діють із відома місцевих прикордонників, а тому ніяких проблем із втечею з країни в ухилянтів не повинно бути. Організаторів затримали під час отримання усієї суми коштів за так званий «квиток до Європи».

У поле зору оперативників внутрішньої безпеки потрапила і група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови. За 9 500 євро двоє чоловіків обіцяли військовозобов’язаним тернополянам відвезти їх до Одеської області. Там в обумовленому місці останні мали перетнути кордон. Працювали змовники за попередньою передплатою у розмірі 5 000 доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту.

Наразі слідчі поліції Тернополя спільно з оперативниками тернопільського управління ДВБ та військовою контррозвідкою СБУ затримали одного з членів цієї групи.

Проти усіх організаторів нелегальних каналів переправлення ухилянтів порушено кримінальні провадження та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Ще одному чоловіку невдовзі буде повідомлено про підозру. Кожному з них загрожує до дев’яти років позбавлення волі.