Лікаря затримали під час отримання другої частини хабаря

Правоохоронці затримали на хабарі лікаря-психіатра військово-лікарської комісії однієї з районних лікарень Ужгородщини. Він за 2 тисячі доларів виготовляв висновок про непридатність до військової служби. Лікарю загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 січня, лікар шукав чоловіків, які підлягають загальній мобілізації, та пропонував їм за хабар виготовити висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

«Такі послуги лікар оцінив у 2 тисячі доларів США. Зловмисника затримали в ході контролю за вчиненням злочину – під час отримання 1 тисячі доларів США, тобто другої частини хабаря», – інформують у поліції.

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Лікарю вручили підозру за одержання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище та взяли під варту з можливістю внесення застави. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.