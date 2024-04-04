Частина демобілізованих прийняли рішення продовжити службу за контрактом

25 військовослужбовців строкової служби з Чопського прикордонного загону звільнили в запас Збройний Сил. Це перші демобілізовані строковики на Закарпатті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про демобілізацію 25 строковиків 4 квітня повідомили у Закарпатській ОДА, відзначивши, що 11 з них за власної ініціативи брали участь у бойових діях під Бахмутом і були відзначені нагородами від Президента України та керівництва Державної прикордонної служби.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ уточнили, що за особливі заслуги під час захисту України від російської агресії державні нагороди отримали п’ятеро строковиків Чопського прикордонного загону, а один із прикордонників, солдат Максим Мусієнко, 10 місяців провів у російському полоні.

«Старшому солдату Павлу Вергелюку вручили медаль “За військову службу Україні”. Старших солдатів Дениса Цибуленка, Владислава Лопандю та солдата Артема Листопада нагороджено медалями “Захиснику України”. Старшого солдата Максима Зеленського відзначено орденом “За мужність” ІІІ ступеня», – розповіли у Держприкордонслужбі.

За словами керівника Чопського загону, полковника Василя Вітровчака, частина демобілізованих прийняли рішення продовжити службу в ДПСУ за контрактом.

Нагадаємо, 7 березня Президент Володимир Зеленський підписав указ про «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби». Згідно з документом, демобілізація строковиків в Україні має відбутися упродовж квітня-травня.