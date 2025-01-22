Обвинувачений пропонував керівництву по 30 доларів «відкату» з кожного ящика сигарет

Виноградівський районний суд визнав екс-начальника відділення інспекторів прикордонної служби Сергія М. винним у незаконному переправленні тестя через кордон та в намаганні підкупити керівництво, щоб налагодити контрабанду сигарет. Офіцеру призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 січня, користуючись службовим становищем, Сергій М. 10 серпня 2020 року перевів через КПП «Лужанка» в Угорщину свого тестя, без внесення інформації про перетин кордону у базу ДПСУ. У квітні 2021 року обвинувачений запропонував керівництву прикордонного загону сприяти у контрабанді сигарет, отримуючи за це 25-30 доларів «відкату» з кожного ящика тютюну.

Під час судового засідання Сергій М. не визнав своєї вини, зазначивши, що тесть того ж дня повернувся до України, а схему з контрабандою сигарет назвав провокацією. Натомість суддя заслухав покази свідків – прикордонників, які підтвердили, що їх колишній начальник в той день був на КПП «Лужанка» разом зі своїм тестем і вони не вносили до електронної системи інформації про перетин ним кордону.

Суд вивчив записи з камер відеоспостереження на пункті пропуску і телефонні розмови між обвинуваченим та його тестем, зафіксовані правоохоронцями. Як виявилося, напередодні закарпатець незаконно прилетів з Угорщини на саморобному літальному апараті, на якому і запропонував зятю переправляти сигарети за кордон.

Під час розгляду суд врахував і негативну характеристику Сергія М. Начальник прикордонного загону розповів зокрема про низький рівень командирських здібностей підлеглого його неврівноваженість і нетактовність.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Сергія М. винним у незаконному переправленні людей через кордон та хабарництві і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Наразі засуджений мобілізований до лав ЗСУ і проходить службу на посаді офіцера резерву.