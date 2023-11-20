Затримані виявилися жителями Закарпатської, Івано-Франківської та Херсонської областей

Неподалік села Холмовець у Берегівському районі Закарпатської області правоохоронці затримали двох місцевих жителів під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних. Організатора переправи та його спільника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомили у поліції Закарпаття, організував схему 22-річний мешканець області. До своєї діяльності чоловік залучив 27-річного жителя Виноградова. Клієнтів чоловіки шукали серед знайомих.

«За вказівками організатора, чоловіки прибули на Закарпаття, тут вичікували на слушний момент, а потім їх автотранспортом доставили у точку, звідки вони мали йти пішки в Угорщину. Затримані виявилися жителями Закарпатської, Івано-Франківської та Херсонської областей», – зазначили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Правоохоронці вилучили автомобіль Audi, яким правопорушників доставили до кордону, та мобільні телефони переправників. Організатора та провідника затримали. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України їм загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі. Ухилянтів буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Тривають слідчі дії.