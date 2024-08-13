За перенесення за хабар валюти через кордон уродженцю Черкаської області присудили 85 тис. грн. штрафу

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним старшого сержанта ДПСУ Руслана М. в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За перенесення за хабар через кордон в обхід митного контролю 95 тис. доларів уродженцю Черкаської області присудили 85 тис. грн. штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 серпня, у травні 2024 року поруч з магазином «Близенько» біля КПП «Ужгород» Руслан М. запропонував українцю допомогу у переміщенні валюти в ЄС поза митним контролем. Свої послуги він оцінив у 2% від загальної суми.

29 травня, заступивши в наряд вартового шлагбауму вантажного напрямку на пункті пропуску «Ужгород», Руслан М. переніс через КПП 95 тисяч доларів і на виході з прикордонного та митного контролю повернув гроші власнику. За це наступного дня прикордонник отримав 1900 доларів.

Під час судового засідання 22 липня Руслан М. уклав угоду про визнання винуватості з заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Зважаючи на це, суддя Ірина Шепетко визнала старшого сержанта ДПСУ винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою і призначила йому 85 тис. грн. штрафу.

Також суд позбавив Руслана М. права 3 роки обіймати посади у підрозділах охорони державного кордону України. На вирок можуть подати апеляцію.