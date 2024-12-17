Переправник намагався за 2 тис. доларів підкупити прикордонника відділу «Ужгород»

Правоохоронці затримали 18-річного закарпатця, який, вийшовши з-під варти за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон, знову намагався перевести ухилянта в ЄС. Переправника затримали під час проби підкупити прикордонника і вдруге арештували з правом внесення застави.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 грудня, за дватижні до цього закарпатець вийшов з СІЗО, внісши 121 тис. грн застави.

«Зловмисник підшукав чергового клієнта та за 6 тисяч доларів пообіцяв переправити його з Ужгорода до сусідньої Словаччини. Маршрут втечі мав пролягати через зелений кордон. Для реалізації схеми підозрюваний просив військовослужбовця ДПСУ за неправомірну вигоду посприяти в наданні інформації щодо місць дислокації прикордонних нарядів», – розповіли правоохоронці.

За інформацією Західного регіонального управління ДПСУ, переправник намагався за 2 тис. доларів підкупити прикордонника відділу «Ужгород». Організатора схеми затримали на АЗС в Ужгороді під час передачі військовослужбовцю половини обумовленої суми.

Переправника знову арештували з можливістю внести 242 тис. грн застави. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.