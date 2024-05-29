Переправникам загрожує до 9 років ув'язнення

На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-словацький кордон. Затримано двох місцевих мешканців, серед яких інспектор нацпарку, які за 6 тис. доларів хабара військовслужбовцю ДПСУ намагалися переправити через кордон 4-х ухилянтів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби і ДБР 29 травня, за переправниками стежили тривалий час. Організатора затримали у селі Стужиця Ужгородського району, а його співучасника – інспектора нацпарку – на гарячому під час передачі військовослужбовцю Чопського загону 6000 доларів хабара за сприяння у незаконному переміщенні чотирьох чоловіків з України до Словаччини.

«Прикордонник завчасно доповів керівництву щодо пропонування йому неправомірної вигоди. В автомобілі хабародавця виявили ще 4000 доларів. Загальна сума, яку переправники вимагали від клієнтів за оборудку, складала 25000 доларів. Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання правопорушників вилучили легковий автомобіль української реєстрації, грошові кошти на суму 700 євро та 1500 гривень, 4 мобільні телефони та інші предмети, які можуть бути доказами протиправної діяльності», – інформують у ДПСУ.

Чотирьох ухилянтів, яких мали переправити до Словаччини, затримали біля села Стужиця. Двоє з них були в розшуку через ухилення від мобілізації. На них складуть адмінпротоколи.

Переправникам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 272 тис гривень для організатора та 151 тис. грн для його пособника. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України та пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі їм загрожує до 9 років ув’язнення.