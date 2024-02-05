Травмований – у реанімаційному відділенні місцевої лікарні

На Закарпатті під час пошуку порушників прикордонники збили чоловіка, який раптово вискочив перед їх службовим автомобілем. Травмований – у реанімаційному відділенні місцевої лікарні, у ДПСУ кажуть, що він може бути причетний до переправи ухилянтів за кордон.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 5 лютого, подія сталася напередодні ввечері біля річки Тиса. Там виявили групу осіб, які намагалися незаконно потрапити в Румунію. Коли прикордонники відправилися за ними, під колеса машини вискочив чоловік.

«На службове авто Держприкордонслужби раптово вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. Внаслідок зіткнення він отримав травму. Прикордонники одразу викликали поліцію та «швидку», яка доставила постраждалого у районну лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Варто зазначити, що травмований неодноразово потрапляв у поле зору співробітників прикордонного загону, як особа, причетна до протиправної діяльності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон», – інформують у ДПСУ.

У свою чергу прикордонна поліція Румунії затримала на своїй території осіб, які незаконно перетнули кордон. Призначено службове розслідування, прикордонники повідомили поліцію про правопорушення за ст. 332 ККУ – організація незаконного переправляння осіб через кордон.