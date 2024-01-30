Чоловіки несли з собою сумки з речами першої необхідності

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону зупинили на кордоні з Угорщиною дев’ятьох ухилянтів. Чоловіки приїхали на Закарпаття з п’яти областей України, щоб втекти в ЄС.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 30 січня, спочатку біля українсько-угорського кордону помітили двох жителів Донеччини та Черкащини. Згодом у лісі на околиці села Велика Паладь знайшли ще сімох ухилянтів.

«Своєї мети щодо незаконного перетину держрубежу затримані не приховували. Кожен з них ніс із собою сумки з речами першої потреби. Щоб незаконно потрапити в ЄС четверо із затриманих приїхали на Закарпаття з Київщини, один із Полтавщини, один з Дніпропетровщини та ще один із Черкащини», – інформують у ДПСУ.

Наразі відомо, що усі затримані скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 500 до 4000 доларів. За спробу незаконного перетину державного кордону України на ухилянтів склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації втечі чоловіків за кордон.