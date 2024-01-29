Чоловіки не змогли пояснити, для чого приїхали у прикордонну зону

Прикордонники Мукачівського загону затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон та чотирьох ухилянтів з Закарпатської та Львівської областей. За переправу через українсько-угорський кордон закарпатець планував отримати від ухилянтів 16 тисяч доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 січня, автомобіль з водієм та ще чотирма чоловіками – мешканцями Закарпаття та Львівщини зупинили на околиці села Астей. Вони не змогли пояснити, для чого приїхали у прикордонну зону, тож їх доставили у відділ прикордонної служби «Лужанка».

Свої послуги закарпатець оцінив у 3500 – 4500 доларів США з кожного ухилянта

«Під час проведення фільтраційних заходів співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що водій, 43-річний житель Іршави, організував незаконне переправлення чотирьох осіб через українсько-угорський кордон. Свої послуги закарпатець оцінив у 3500 – 4500 доларів США з кожного. Загалом від співвітчизників переправник планував отримати 16 тисяч доларів США», – інформують у ДПСУ.

Про незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники повідомили у поліцію. Переправнику загрожує від трьох років ув’язнення, на ухилянтів склали адмніпротоколи.