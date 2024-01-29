Біля кордону з Угорщиною затримали переправника та чотирьох ухилянтів із Львівщини та Закарпаття
Закарпатець планував отримати від ухилянтів 16 тисяч доларів
Прикордонники Мукачівського загону затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон та чотирьох ухилянтів з Закарпатської та Львівської областей. За переправу через українсько-угорський кордон закарпатець планував отримати від ухилянтів 16 тисяч доларів.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 січня, автомобіль з водієм та ще чотирма чоловіками – мешканцями Закарпаття та Львівщини зупинили на околиці села Астей. Вони не змогли пояснити, для чого приїхали у прикордонну зону, тож їх доставили у відділ прикордонної служби «Лужанка».
Свої послуги закарпатець оцінив у 3500 – 4500 доларів США з кожного ухилянта
«Під час проведення фільтраційних заходів співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що водій, 43-річний житель Іршави, організував незаконне переправлення чотирьох осіб через українсько-угорський кордон. Свої послуги закарпатець оцінив у 3500 – 4500 доларів США з кожного. Загалом від співвітчизників переправник планував отримати 16 тисяч доларів США», – інформують у ДПСУ.
Про незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники повідомили у поліцію. Переправнику загрожує від трьох років ув’язнення, на ухилянтів склали адмніпротоколи.