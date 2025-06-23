Внаслідок зіткнення мотоцикл розірвало навпіл

Вночі 23 червня сталася аварія між Перечином та Кам’яницею Ужгородського району. Мотоцикліст зіткнувся з оленем, який вискочив на дорогу. Водія та пасажирку госпіталізували.

Як розповіли в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, виклик про аварію поблизу Ужгорода надійшов рівно опівночі. На виклик виїхали дві бригади парамедиків.

«На місце прибули бригади Юлії Кидори та Івана Ігнатьо, а також Світлани Судакової і Романа Лупича. Вони побачили мотоцикл, майже розірваний навпіл внаслідок зіткнення з оленем, який раптово вискочив на трасу. Мотоцикл відкинуло в кювет», – зазначили медики.

Постраждалим – 25-річному водієві мотоцикла та його пасажирці зупинили кровотечу та з політравмами госпіталізували їх до Ужгородської міської багатопрофільної лікарні. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.