Втікачу загрожує до десяти років ув’язнення

Військовослужбовець ДПСУ втік з пункту пропуску «Ужгород» до Словаччини, де попросив статус біженця. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Першим про втечу кінолога відділу огляду транспортних засобів Держприкордонслужби повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола 27 червня, зазначивши, що інцидент стався за тиждень до цього.

«Молодий прикордонник після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службового собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік ЄС поза основною зоною контролю. У Словаччині він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни», – написав Глагола у телеграмі.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що встановлюють обставини інциденту та місцеперебування солдата.

«Перевіряється версія про можливий незаконний перетин ним українсько-словацького кордону та причини такого вчинку. Водночас командування 94 прикордонного загону ДПСУ призначило проведення службового розслідування», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.