Прикордонника затримали в Ужгороді у травні 2025 року

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали в Ужгороді прикордонника Чопського загону, який продавав військовозобов’язаним інформацію про нелегальні маршрути перетину кордону. Вартість такої послуги становила 2,5 тис. доларів. Пресслужба ДБР у четвер, 15 травня, повідомила, що прикордоннику загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

«З березня 2024 року правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів, маршрути їхнього патрулювання та розміщення технічних засобів охорони кордону на ділянці, за яку відповідав відповідно до службових повноважень», – повідомила пресслужба ДБР.

Затримання прикордонника. Фото ДБР та ДПСУ

Прикордонника затримали в Ужгороді під час того, як він отримував 2 тис. доларів. Раніше він вже отримав 500 доларів передплати. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 332 ККУ). Затриманому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Зараз ДБР встановлює кількість військовозобов'язаних, які купували інформацію про незаконний перетин кордону, та причетних до реалізації схеми.