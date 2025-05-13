Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок волонтеру Максиму Донченку, який допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах справи, Максим Донченко був волонтером благодійної організації «Благодійний фонд “Допоможемо разом Україні"». У 2022 році за 5 тис. доларів він обіцяв оформити чоловіка призовного віку водієм-волонтером фонду і включити до системи «Шлях».

Однак директор одного з місцевих приватних підприємств звернувся до СБУ із заявою про злочинну діяльність волонтера. В його компанії також є благодійний фонд і він декілька разів подавав документи до військової адміністрації, щоб його водіїв внесли до системи «Шлях» для виїзду за кордон за гуманітарною допомогою. Втім йому постійно відмовляли під різними приводами. Через знайомих підприємець дізнався, що в Луцьку є фонд, який це робить без будь-яких проблем. При зустрічі обвинувачений пояснив, що це коштує від 800 до 1000 доларів США.

Коли підприємець сказав, що йому треба побути за кордоном більше місяця, то волонтер відповів, що в такому разі треба заплатити 6 тисяч доларів, але потім погодився і на 5 тисяч. Підприємець поцікавився, чи потрібно завозити будь-яку гуманітарку, на що волонтер відповів, що фонд це питання врегулює сам. Перетинати державний кордон Максим Донченко радив через пункт пропуску в Львівській області, зазначаючи, що там він закриває всі питання.

У суді свідчили троє чоловіків, які не були волонтерами, але обвинувачений також мав зробити їм документи для виїзду за кордон. Двоє із них заплатили по тисячі євро, але документи їм не встигли виготовити і гроші повернули. Ще один чоловік заплатив 300 доларів і 100 доларів за техпаспорт.

Максим Донченко в суді провину не визнав і відмовився свідчити. Однак суддя Оксана Данелюк визнала його винним за ч. 3 ст. 332 ККУ та призначила 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.