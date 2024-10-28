Прикордонника затримали під час спроби переправити до сусідньої країни двох чоловіків за 6 тисяч доларів

На Закарпатті інспектора відділу ДПСУ підозрюють у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон. Прикордоннику загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 28 жовтня, прикордонник за хабарі підказував ухилянтам маршрути для втечі вздовж державного кордону. Охочих уникнути мобілізації шукав серед місцевих мешканців.

«Нелегальний “трансфер” інспектор організовував під час своєї зміни. Вартість такої послуги ділок оцінив у 3 тисячі доларів за одного ухилянта. Прикордонника затримали на гарячому під час спроби переправити до сусідньої країни двох чоловіків за 6 тисяч доларів», – інформують в СБУ.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України та хабарництво інспектору ДПСУ загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.