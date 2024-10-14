Військовослужбовець відвіз ухилянта з вокзалу у готель і провів інструктаж

На Закарпатті 51-річного військовослужбовця підозрюють у незаконному переправленні ухилянта через кордон. За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 14 жовтня, військовий однієї з частин знайшов охочого виїхати до Словаччини та організував для нього нелегальний перетин кордону.

«Він забезпечив для нього трансфер із вокзалу до одного із готелів Берегівського району, провів інструктаж, надав певні вказівки і запевнив в успіху оборудки. Наступного дня чоловіка доправили до відправного пункту на лінії розмежування двох країн, звідки він мав самостійно перетнути кордон», – інформують у прокуратурі.

Правоохоронці проситимуть суд обрати 51-річному військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.