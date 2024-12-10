Суддя визнав протокол, складений інспектором ДПСУ на Івана Турока необґрунтованим

Перечинський районний суд визнав необґрунтованим протокол ДПСУ про незаконний перетин кордону, складений на менеджера супермаркету «Вопак» Івана Турка. Суд закрив справу через те, що працівник магазину має відстрочку від мобілізації і не мав наміру втікати з країни.

Як йдеться у постанові суду, яку оголосили 22 листопада, у червні 2024 року Івана Турка разом з групою чоловіків затримали військовослужбовці Держприкордонслужби за 8 км від кордону зі Словаччиною і склали на нього протокол за спробу незаконного перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску.

У судовому засіданні Іван Турок свою вину не визнав та пояснив, що на час події працював у ТОВ «Ужгород П.С.Ю.», де був заброньований, користувався відстрочкою від призову на військову службу, а відтак не мав наміру незаконно перетинати кордон.

На підтвердження цьому захисник надав суду також витяг з наказу Мінекономіки від квітня 2024 року, в якому значиться, що 27-річному військовозобов’язаному Івану Турку, що працює на ТОВ «Ужгород П.С.Ю.», надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на шість місяців до 20 жовтня 2024 року.

«Той факт, що він був зупинений працівниками прикордонної служби на відстані 8 000 метрів від лінії державного кордону України, сам по собі не свідчить про його намір незаконно перетнути кордон України», – йдеться у постанові суду.

Суддя Іван Ганько визнав протокол, складений інспектором ДПСУ на Івана Турка, необґрунтованим і закрив справу про притягнення його до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Ужгород П.С.Ю.» зареєстрована у 2004 році і займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Компанія керує мережею супермаркетів «Вопак» і належить родині голови Закарпатської обласної ради Романа Сарая.