На Закарпатті затримали 19-річного організатора схеми для ухилянтів
Хлопця затримали під час спроби перевезти військовозобов'язаного до Словаччини
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На Закарпатті поліцейські викрили та затримали організатора каналу переправлення ухилянтів за кордон. Ним виявився 19-річний мешканець одного з населених пунктів в Ужгородському районі, повідомили у суботу, 13 січня, у прес-службі поліції Закарпатської області.
Інформацію про незаконне переправлення ухилянтів за кордон правоохоронці отримали від місцевих мешканців селища Дубриничі, що в Ужгородському районі. Спільно з прикордонниками поліцейські затримали організатора схеми на гарячому.
«Ним виявився 19-річний місцевий житель. За 2500 доларів США зловмисник прокладав маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску та прикордонних нарядів, й особисто проводив своїх клієнтів через “зелений” кордон до сусідньої Словаччини. Правоохоронці впіймали фігуранта в селі Новоселиця, коли він саме транспортував свого клієнта до лінії кордону», – повідомили у прес-службі поліції.
У зловмисника вилучили 2400 доларів, мобільний телефон та автівку, якою хлопець перевозив ухилянтів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). 19-річному зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.