19-річному зловмиснику загрожує до дев'яти років позбавлення волі

На Закарпатті поліцейські викрили та затримали організатора каналу переправлення ухилянтів за кордон. Ним виявився 19-річний мешканець одного з населених пунктів в Ужгородському районі, повідомили у суботу, 13 січня, у прес-службі поліції Закарпатської області.

Інформацію про незаконне переправлення ухилянтів за кордон правоохоронці отримали від місцевих мешканців селища Дубриничі, що в Ужгородському районі. Спільно з прикордонниками поліцейські затримали організатора схеми на гарячому.

«Ним виявився 19-річний місцевий житель. За 2500 доларів США зловмисник прокладав маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску та прикордонних нарядів, й особисто проводив своїх клієнтів через “зелений” кордон до сусідньої Словаччини. Правоохоронці впіймали фігуранта в селі Новоселиця, коли він саме транспортував свого клієнта до лінії кордону», – повідомили у прес-службі поліції.

У зловмисника вилучили 2400 доларів, мобільний телефон та автівку, якою хлопець перевозив ухилянтів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). 19-річному зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.