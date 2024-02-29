Хлопця затримали під час отримання ним 4 тис доларів

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася переправленням військовозобов’язаних через кордон. Зокрема затримали 17-річного юнака, який мав переправити в Угорщину жителя Києва.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 лютого, щоб потрапити до Угорщини, юнак порадив киянину перепливти повноводну річку Тиса. Він видав ухилянту гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту.

«Молодика затримано у момент отримання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів. Загалом від свого «клієнта» закарпатець планував отримати 8 тисяч доларів США», – інформують в ДПСУ.

Поліція встановлює особи усіх учасників групи, деякі з яких перебувають за межами України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.