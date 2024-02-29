На Закарпатті затримали неповнолітнього, який готував ухилянта до втечі за кордон
Поліція встановлює особи усіх учасників злочинної групи
На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася переправленням військовозобов’язаних через кордон. Зокрема затримали 17-річного юнака, який мав переправити в Угорщину жителя Києва.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 лютого, щоб потрапити до Угорщини, юнак порадив киянину перепливти повноводну річку Тиса. Він видав ухилянту гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту.
«Молодика затримано у момент отримання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів. Загалом від свого «клієнта» закарпатець планував отримати 8 тисяч доларів США», – інформують в ДПСУ.
Поліція встановлює особи усіх учасників групи, деякі з яких перебувають за межами України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.