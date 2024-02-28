Групу чоловіків виявили поблизу КПП «Косино»

Шестеро чоловіків з різних областей намагалися незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Щоб затримати ухилянтів, прикордонники підрозділу спецпризначення Мукачівського загону, стріляли у повітря.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 28 лютого, групу чоловіків виявили поблизу КПП «Косино». Побачивши, що їх викрили, ухилянти спробували втекти.

Затриманими виявились жителі Донецької, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей

«Чоловіки спробували втекти, проте після кількох попереджувальних пострілів змінили плани та виконали законні вимоги прикордонного наряду. Затриманими виявились жителі Донецької, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей», – інформують в ДПСУ.

Затримані розповіли прикордонникам, що заплатили переправникам 8 тисяч доларів. За спробу незаконного перетинання державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ на них склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють організаторів переправлення ухилянтів за кордон.