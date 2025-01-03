Для маскування чоловікам видали кирку і лопату

Військовослужбовці Чопського загону затримали двох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон, та двох переправників, що організували схему з переодяганням чоловіків у спецодяг працівників залізниці. Останніх арештували з можливістю внести заставу.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 січня, ухилянти дісталися прикордонного селища Великий Березний електропотягом. Переправники вбрали їх у спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети і дали інвентар – кирку і лопату.

«Після прибуття на кінцеву станцію переправники також вбралися у спецодяг залізничників і повели своїх клієнтів колією у напрямку кордону. Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами. Коли група дійшла до загороджувального паркану, переправники допомогли клієнтам подолати його, вказали подальший напрям руху та залишили їх», – інформують в ДПСУ.

Двох ухилянтів та їх перепаравників затримали. За інформацією поліції Закарпатської області, схему організували 36-річний житель села Костринська Розтока та 45-річний мешканець села Ставне Ужгородського району.

Їм повідомили про підозру та арештували на 60 діб з можливістю внесення 121,1 тис. грн і 105,9 тис. грн застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України закарпатцям загрожує до дев’яти років позбавлення волі.