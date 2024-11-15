Киянин зізнався прикордонникам, що збирався нелегально потрапити у Словаччину

Прикордонники відділу «Великий Березний» Чопського загону зупинили за кількасот метрів від кордону зі Словаччиною 22-річного киянина. Для маскування ухилянт взяв з собою милиці та квіти.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 листопада, за легендою хлопець приїхав на Закарпаття, щоб відвідати могили родичів. Для цього він купив ритуальний букет квітів та прихопив з собою милицю, вдаючи, що шкутильгає.

«Підозрілий незнайомець потрапив у поле зору прикордонників на автобусній станції “Великий Березний”. Коли він оминув місцевий цвинтар та вийшов за межі міста, його зупинили у прикордонній смузі. Киянин спершу переконував, що йшов відвідати могили рідних. Проте, не зміг відповісти, хто з його родини і де саме похований», – інформують в ДПСУ.

Хлопець зізнався прикордонникам, що збирався нелегально потрапити у Словаччину. На нього склали протоколи за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону.