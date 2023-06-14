Чоловіків затримали на отриманні грошей від ухилянтів

Правоохоронці затримали трьох мешканців Закарпатської області, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Злочинну схему організував 42-річний екс-правоохоронець зі Свалявського району разом з уродженцем Львівщини та водієм вантажівки з Мукачівського району. Вони ховали ухилянтів у вантажівці й везли за кордон. У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у середу, 14 червня, повідомили, що військовозобов'язані платили за послугу 7 тис. доларів.

Учасників злочинної схеми спіймали на гарячому. «Встановлено, що водій мав законні підстави на перетин держкордону, однак погодився ховати потенційних ухилянтів у салоні транспортного засобу та провозити через пункт пропуску без документального оформлення. Свої послуги підозрювані оцінили у 7 тис. доларів, які планували розділити між собою. Затримали їх під час отримання всієї суми грошової винагороди», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Затриманим вже повідомили про підозру у незаконному переправленні людини через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув'язнення та конфіскацію майна.

Наразі спецпрокурори обирають для трьох чоловіків запобіжний захід та шукають причетних до злочину. Зокрема, перевіряють посадовців Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік вдавав прикордонника переводив ухилянтів через кордон до Румунії. За послугу військовозобов'язані платили 6 тис. доларів.