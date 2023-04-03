Затриманні намагались переправити чоловіка до Угорщини за 2,5 тис. дол.

Правоохоронці на Закарпатті викрили двох організаторів злочинного угруповання, які переправляли за кордон чоловіків призовного віку. Зловмисників затримали, коли ті привезли ухилянта у селище Вилок. У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 3 квітня, зазначили, що військовозобов'язаний мав заплатити 2,5 тис. дол., щоб виїхати в Угорщину.

Організаторам злочинної схеми повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. «Днями Ужгородський міськрайонний суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення грошової застави у розмірі 51 та 168 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Якщо провину підозрюваних доведуть, то їм загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років.

Нагадуємо, що суд призначив 170 тис. грн штрафу військовозобов'язаному, якого затримали на пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області. Він намагався виїхати до Польщі за підробленими документами.