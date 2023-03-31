Волинський райсуд призначив 170 тис. грн штрафу ухилянту, який хотів виїхати з України завдяки підробленим документам. Для цього Олександр Я. замовив у інтернеті фальшиву довідку про непридатність до служби та посвідчення військового. Однак виїхати за кордон йому не вдалося. До слова, хто саме виготовив чоловікові підробки, слідство так і не встановило.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, у листопаді минулого року обвинувачений Олександр Я. в інтернеті знайшов людей, які пообіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловік замовив у них підроблене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

На початку грудня виконавці віддали чоловікові підробки, за це він заплатив 3 тис. доларів. Хто ж саме виготовив ці документи, слідство так і не встановило.

Вже 4 грудня чоловік спробував виїхати з України. Під час проходження прикордонного контролю в «Ягодині» він надав для перевірки підроблені документи, але фальшивку розпізнали. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа) та ч.5 ст. 27 і ч.3 ст. 358 ККУ (підробка документа за попередньою змовою осіб).

Чоловікові загрожувало до п'яти років тюрми. Однак обвинувачений Олександр Я. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак замість ув'язнення йому призначили 170 тис. грн штрафу. На це покарання чоловік погодився. Окрім цього, він повинен оплатити понад 4 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в суді. Однак судячи з того, що обвинувачений і прокурор дійшли згоди та домовились про покарання, апеляції подавати не будуть.