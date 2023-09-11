Машиніст намагався застосувати екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося

У Рівному на залізничному вокзалі внаслідок наїзду потяга загинув чоловік. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 21:00 у неділю, 10 вересня.

«Машиністу електропотягу сполученням "Здолбунів–Луцьк" попри застосоване екстрене гальмування не вдалося уникнути наїзду на чоловіка, який лежав на коліях. Потерпілого з політравмою госпіталізували. Втім, отримані травми виявилися несумісні з життям – сьогодні о 01:15 чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, а також особу загиблого чоловіка.