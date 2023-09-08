Чоловік впав на колії та потрапив під швидкісний потяг

У місті Здолбунів на Рівненщині 52-річного чоловіка переїхав потяг «Дарниця-Львів». Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 10:00 у четвер, 7 вересня.

«52-річний житель села Здовбиця, перетинаючи колії із велосипедом у руках, перечепився і впав. У результаті чоловік потрапив під швидкісний електропотяг сполученням «Дарниця-Львів»: попри застосоване машиністом екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Від важких травм 52-річний потерпілий загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил експлуатації залізничного транспорту). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.