До обрання у Верховну раду він був директором фірми «Буковинський сад»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Козак подав декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею, нардеп минулого року записав на себе будинок в селі Ломачинці Сокирянської громади. Володимир Козак у Верховній раді отримав понад 750 тис. грн зарплати, а його дружина Тетяна Козак від підприємництва отримала дохід в розмірі понад 3 млн грн.

Серед нерухомості нардеп у своїй власності зазначив 10 власних та орендованих сім’єю об’єктів. Зокрема, він вказав, що володіє квартирою на понад 105 м2 у Києві та паркомісцем. Квартиру він придбав в 2004 році за понад 300 тис. грн. Також у 2024 році він зареєстрував раніше нежитлове приміщення площею майже 167 м2 у селі Ломачинці Сокирянської громади як будинок для проживання з допоміжними приміщеннями. В цьому селі також є земельна ділянка на понад 2000 м2. Володимир Козак користується двома гаражами дружини у Києві. Ще однією квартирою у столиці може також безплатно користуватися, бо там зареєстрована його дружина разом з дітьми. Належить це помешкання Юлії Пріваловій. Тетяна Козак має квартиру у Києві та земельну ділянку на понад 1200 м2 у Бучі. Дружина нардепа орендує частину нежитлового приміщення в селі Ломачинці Сокирянської громади, площею 60 м2.

Народний обранець у Верховній раді України в 2024 році заробив понад 750 тис. грн, що на 120 тис. грн більше, а ніж в 2023 році. Його дружина Тетяна заробила понад 3,1 млн грн як підприємиця, що на 2 млн грн менше, а ніж в 2023 році. Також вона зберігає готівкою 390 тис. доларів. Її статки зросли на 55 тис. доларів. Готівкою вона також має 40 тис. євро. На банківському рахунку дружина нардепа має понад 682 тис. грн, що на 500 тис. грн більше, а ніж було зареєстровано в 2023 році. В Банку Монреаля Тетяна Козак тримає 888 канадських доларів. Нардеп має 70 тис. євро та 220 тис. доларів готівкою, ще понад 555 тис. грн зберігає на рахунку у банку.

У своїй власності автомобілів Володимир Козак не має, однак їздить на Porsche Cayenne 2016 року випуску, який належить Юлії Приваловій, а також користується автомобілем дружини Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску.

Крім цього, нардеп задекларував ювелірні вироби, які належать його дружині: браслет, перстень та сережки з дорогоцінним камінням, годинник Rolex, а також обручка, сережки та кулон з діамантами. У Володимира є два годинники марок Ulysse Nardin та Omega. Вартість годинників в декларації не вказана, одна ціна на хронометр торгової марки Omega стартує від 279 тис. грн, ціна на годинник Ulysse Nardin стартує від 400 тис. грн.

Володимир Козак у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 68 у списку як безпартійний. До обрання у Верховну раду обіймав посаду директора компанії «Буковинський сад». Працював юрисконсультом корпорації «Сварог Вест Груп». Володимир Козак закінчив юридичний факультет КНУ ім.Т.Г.Шевченка та Національну академію державного управління при Президентові України. Родом із села Романківці Чернівецької області.