Зібрання творів іконопису XIV–XVIII століть налічує понад 4 тис, одиниць

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького розпочав оцифрування своєї колекції іконопису XIV–XVIII століть. Завдяки проекту, усі оцифровані ікони будуть доступні для перегляду на офіційному сайті музею. Про це повідомили у пресслужбі музеї.

Початок роботи символічно збігся з 160-ю річницею з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 120-ою річницею музею. Колекція, яка була збережена і передана нащадкам завдяки митрополиту, тепер буде переведена в цифровий формат.

«Проєкт реалізується в межах цьогорічного гранту від Ukrainian World Congress – Свiтовий конгрес українців. Його мета ‒ закупівля сучасного обладнання, комплексне оцифрування збірки іконопису (а в майбутньому ‒ й інших музейних зібрань), навчання наших працівників усім тонкощам цифрової роботи, та найголовніше ‒ публічне представлення колекції на сайті музею!», ‒ йдеться у повідомленні.

Оцифрування колекції дозволить забезпечить легкий доступ до важливих культурних надбань. Також значення такої докладної фіксації важко переоцінити і для дослідників творчості художника, реставраторів, музейників тощо.

До роботи над проєктом долучились також Віталій Грабар, Ігор Мартинів, а також ГО «Львівський Лицар», яке допомогло музею в організації надійного хмарного сховища для цифрових матеріалів.

Заважимо, що оцифрування музейних фондів та пам’яток архітектури стає все більш звичною справою. Маємо приклади оцифрування спадщини Пінзеля, фондів Галереї мистецтв, музею Соломії Крушельницкої. Проте повномасштабне вторгнення росіян на територію України створило нові виклики. Руйнування пам’яток, викрадення музейних колекцій, перенесення цінних експонатів у сховища ставить перед новими технологіями нові задачі. Насамперед, відзначають фахівці, дотичні до охорони культурної спадщини, нові технології важливі для фіксації пам’ятки. Також точна модель, яку можна створити за допомогою сучасних технологій, дає змогу презентувати арт-об’єкт в той час, коли він перебуває у сховку. І у разі втрати пам’ятки (на жаль, маємо уже чимало і таких випадків) точна цифрова копія дає змогу у майбутньому говорити про її відновлення.

Нагадаємо, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – одне з найбільших музейних зібрань в Україні. Збірка іконопису є для музею предметом особливої гордості, адже це найбагатша у світі збірка українського сакрального мистецтва XII–XVIII століть, найбільш вартісне в якій – зібрання творів іконопису XIV–XVIII століть (4 тис, одиниць). У 2020 році у музеї велась робота над створенням 3D-моделі знаменитого Богородчанського іконостасу кінця XVII – початку XVIII ст. роботи Йова Кондзелевича.